Detienen a abuela y vecino por abuso sexual contra niño de cinco años

Un caso aberrante de abuso sexual, contra un niño de cinco años de edad, se registró en el municipio Colón, específicamente en Santa Bárbara, y atendido por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), donde un hombre y una mujer fueron detenidos por el caso.

En primera instancia fue apresada Marianela Fuentes García, de 38 años de edad, denunciada de abusar sexualmente de su nieto, por lo que fue llevada al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, donde quedó a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con la investigación del caso.

El hilo de los trabajos de búsqueda e indagaciones condujeron a la Fiscalía encargada del caso a la captura de un vecino del pequeño, de nombre Jeisser Alexander Boscán Rodríguez, de 20 años de edad, quien también tenía tiempo abusando del niño.

El informe médico del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, confirmó el abuso sexual al que era sometido el infante presuntamente por parte de su abuela y su vecino. Cabe destacar que los sindicados abusaban del pequeño de manera individual, sin conocer lo que el otro hacía con la víctima.

Ambos capturados quedaron en las Salas de Resguardo de Detenidos del Cpbez, las autoridades continúan con las investigaciones de rigor.

Nota de prensa CPBEZ.