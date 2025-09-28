Cicpc esclarece homicidio en Carabobo: Dos detenidos por el asesinato de comerciante

Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la aprehensión de los dos autores materiales del homicidio de Estilito David Vargas Polanco (66), ocurrido en el estado Carabobo en el año 2024.

Los detenidos fueron identificados como Franklin Enrique Ayala Doria (48), de nacionalidad colombiana y conocido como «El Colombiano», y Alí José Rincón Cardoza (40). La captura se efectuó en el sector El Socorro, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia.

La Investigación y el Móvil del Crimen

Las pesquisas iniciaron luego de que familiares de Estilito Vargas denunciaran su desaparición el 3 de febrero de 2024, tras salir de su establecimiento en el Mercado Mayorista de Tocuyito.

Mediante trabajos técnico-científicos, el Cicpc pudo determinar que el móvil del crimen fue el robo del vehículo de la víctima. Las investigaciones revelaron que Franklin Ayala Doria, «El Colombiano», se ganó la confianza de Estilito Vargas y estudió su actividad comercial durante meses para planificar el asalto junto a Alí Rincón.

La planificación fue meticulosa: cinco días antes del homicidio, los implicados cavaron un hueco de aproximadamente 2 metros en el sector El Socorro.

El día del suceso, «El Colombiano» llevó a Vargas Polanco bajo engaño a su vivienda, donde junto a Alí Rincón lo sometieron y golpearon, para posteriormente asfixiarlo con una bolsa. Luego, sepultaron el cuerpo en el hueco previamente excavado.

Tras cometer el homicidio, los victimarios intentaron comercializar el vehículo de la víctima. Al no lograr venderlo completo, procedieron a desvalijarlo y venderlo por piezas. Aquellas partes que no pudieron comercializar fueron enterradas junto al cadáver de la víctima.

Los dos sujetos quedaron a la orden del Ministerio Público para el debido proceso penal.