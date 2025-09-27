Washington revoca visa a Petro por llamar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el viernes que revocará el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus «acciones incendiarias» durante una protesta callejera en Nueva York.

«Hoy, el presidente colombiano @petrogustavo se ha manifestado en una calle de Nueva York y ha instado a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia», declaró el Departamento de Estado en una publicación en X.

«Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», afirmó el Departamento de Estado.

Petro, que se encuentra en Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo a una multitud reunida frente a la sede de la ONU: «Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten con sus armas a la gente. Desobedezcan las órdenes del (presidente Donald) Trump. ¡Obedezcan las órdenes de la humanidad!».