María Corina Machado: «Lo que va a pasar, ya está pasando»

La líder de la oposición democrática venezolana, María Corina Machado, aseguró que el proceso de cambio político en el país es irreversible y está en curso.

«Lo que va a pasar, ya está pasando. Seguimos avanzando de la mano de Dios, hasta el final», expresó Machado quien instó a los ciudadanos, empleados públicos y miembros de la Fuerza Armada Nacional a mantener la calma, la organización y la fe.

La dirigente de Vente Venezuela subrayó que la lucha ha superado la etapa discursiva para entrar finalmente en la fase de las «acciones».

Machado hizo un llamado a los servidores públicos, policías y militares del país, pidiéndoles que no abandonen sus puestos y que continúen organizándose internamente. «Ustedes saben lo que tienen que hacer. Han estado resistiendo, muchos ayudando en silencio. Nadie abandone su lugar, que los necesitamos para lo que viene,» declaró.

La líder opositora insistió en que el régimen de Nicolás Maduro ha quedado «completamente solo» ante la inmensa mayoría de la población venezolana, que demanda un cambio urgente.

Asimismo, Machado recordó el carácter profundamente espiritual de la lucha, especialmente en vísperas de la canonización de figuras como el Dr. José Gregorio Hernández. «Esta es una batalla entre el bien y el mal. Y por eso la vamos a ganar,» afirmó, exhortando a la población a mantener el foco, desechar el «ruido y la mentira», y actuar con serenidad, fe y coraje.

Finalmente, la líder opositora reafirmó el compromiso de su movimiento con una salida democrática que permita el retorno a casa de los miles de venezolanos exiliados, destacando la importancia de la presión internacional, que recientemente ha incluido denuncias sobre el «carácter narcoterrorista del régimen» ante organismos como la Asamblea General de la ONU.