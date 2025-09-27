Maduro: En Venezuela se está gestando un poderoso cuerpo en armas integrado y organizado

El presidente Nicolás Maduro aseguró que en Venezuela está en marcha la gestación de un poderoso cuerpo en armas, integrado y organizado estructuralmente en ocho regiones de defensa integral, con 25 zonas de defensa integral.

«Todas tienen que tener las ordenes bien establecidas y precisas para enfrentar a cualquier enemigo externo que pretenda agredir al territorio o los espacios de la República Bolivariana de Venezuela», resaltó durante la ceremonia solemne en el marco del 20º Aniversario de la fundación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB).

El mandatario reiteró que «la orden de combate está dada para toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional para defender la soberanía de una Patria pacífica que es Venezuela, la integridad territorial y el derecho más sagrado que tiene nuestro Pueblo, que es el derecho a la paz, al desarrollo, al futuro prominente y próspero».

En ese sentido, precisó que «he dado la orden de establecer las 335 áreas de defensa integral, allí están las Comunas combinadas con la Fuerza Militar, para enfrentar al enemigo, defender la integridad territorial y nuestro derecho al desarrollo pleno, independiente y próspero».

