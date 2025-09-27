Maduro convoca este sábado a gran simulacro nacional de Protección Civil

El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a un gran simulacro nacional de Protección Civil para el próximo sábado.

La jornada busca preparar al país ante cualquier eventualidad natural o conflicto armado, bajo la consigna de la «fusión perfecta popular-militar-policial para la paz y la vida».

La convocatoria surge como respuesta a la actividad telúrica que se registró en el país entre el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre.

En tal sentido, Maduro enfatizó la necesidad de incrementar las jornadas de Protección Civil para tener «planes y respuestas para lo que venga».