Liberan a Angie Miller, modelo venezolana relacionada con B King y Regio Clown

Autoridades mexicanas dejaron en libertad este viernes Angie Miller, ciudadana venezolana que había sido detenida por presunto secuestro y era cercana al cantante colombiano B King, asesinado en México junto con otro músico de su país, conocido como Regio Clown, según reportes oficiales.

Angélica Torrini, de 29 años, había sido reportada como desaparecida por la fiscalía de Ciudad de México el pasado 23 de septiembre, pero este viernes se aclaró que la joven en realidad fue aprehendida el pasado martes, un día después del hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos.

Conocida en sus redes sociales como Angie Miller, la venezolana había sido capturada por una unidad antisecuestro de la fiscalía del Estado de México, vecino de la capital y donde fueron encontrados los cuerpos. Angélica Yetsey Torrini León fue detenida el martes 23 de septiembre a las 8:15 p. m., en el municipio de Tlalnepantla.

Según el diario El País de México, la mujer de 29 años, quien aparentemente sostenía una relación amorosa con B King, «es investigada por la Fiscalía de Ciudad de México y la del Estado de México por una posible participación en el doble asesinato de los músicos».

n sus redes sociales, Torrini aparece con Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King y quien viajó a México para una serie de presentaciones junto con DJ Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Herrera. Sus publicaciones juntos dieron oportunidad a los rumores de una relación amorosa entre los dos.

«Mi colombiano favorito», escribió la joven como subtítulo de un video del 11 de septiembre en el que aparece bailando con B King, quien compartió la publicación en su propia cuenta. Según la prensa local, Torrini vive en Ciudad de México, es modelo y tiene una hija.

El Registro Nacional de Detenciones indicaba que la mujer estuvo bajo detención en las dependencias del Ministerio Público en Tlalnepantla, aunque actualmente se desconoce en dónde se encuentra la venezolana. Medios mexicanos detallan que, luego del hallazgo de B King y Regio Clown sin vida, las autoridades de ese país empezaron a buscarla por ser cercana a ellos y haberlos estado acompañando en su estadía en México.

Ambos músicos fueron vistos por última vez en la capital mexicana el 16 de septiembre, y sus cadáveres localizados el 22 de septiembre. Estaban de paso por el país azteca para llevar a cabo unas presentaciones y con la intención de hacer crecer su carrera musical allí.

Un video revelado en los últimos días, tomado en cámaras de seguridad de las vías, estaría ligando este vehículo particular de color gris con la desaparición de los jóvenes colombianos. De esta forma lo confirmó la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, quien confirmó en conferencia de prensa que existen registros sobre el traslado de los artistas hacia el Estado de México. “Hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la CDMX, se les ve abordar un vehículo hacia el estado de México y como parte de las labores de búsqueda se corroboró el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán”, explicó.

Los cuerpos de B King y Regio Clown fueron encontrados el 17 de septiembre en un paraje de Cocotitlán. El sitio se ubica a un costado de la carretera México-Cuautla, en una zona descrita como oscura y sin vigilancia, cercana a los límites con el municipio de Tlalmanalco. Los cadáveres fueron hallados con un supuesto mensaje firmado por la Familia Michoacana, grupo que los acusaba de “chapulines y vendedores”. La Fiscalía confirmó que la familia de Bayron los identificó por sus tatuajes.