Funvisis registra temblores en Bachaquero, Trujillo, La Ceiba y Carora

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) informa que mantiene un monitoreo constante y detallado de la secuencia de movimientos telúricos asociados al enjambre sísmico activo en el sistema de la falla de Boconó, con epicentros localizados en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, y en los estados Trujillo y Lara.

El evento más reciente ocurrió este sábado 27 de septiembre a las 6:43 de la mañana, registrándose un sismo de magnitud 3.2 en la escala de Richter. El movimiento tuvo su epicentro a 43 kilómetros al sureste de Bachaquero, en el estado Zulia, y alcanzó una profundidad de 3.5 kilómetros.

De acuerdo con el reporte preliminar de FUNVISIS, el temblor fue percibido levemente en zonas cercanas al epicentro.

La fundación ha publicado los datos correspondientes a los últimos temblores de este sábado, los cuales han tenido epicentros en diversas localidades como Bachaquero (Zulia), Trujillo, La Ceiba (Trujillo) y Carora (Lara). Esta actividad es característica de un «enjambre sísmico», un fenómeno que consiste en una sucesión de eventos sísmicos en un área específica durante un periodo de tiempo relativamente corto, sin que necesariamente haya un temblor principal.