Ejército venezolano desarticula nueve campamentos y detiene a 30 personas

En un contundente despliegue en la Zona de Defensa Integral (ZODI) Marítima Insular Atlántica, el Ejército Bolivariano asestó un golpe a las estructuras del narcotráfico, logrando la aprehensión de 30 personas y la destrucción de nueve campamentos clandestinos.

La acción se enmarca dentro de las operaciones Cumanagoto 200 y Campaña de Defensa Insular Güire 200, además de la conmemoración del XX Aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

El operativo fue comandado por el mayor general (MG) Joan Hernández Lárez, comandante general del Ejército Bolivariano, quien ejerció el control desde el Patrullero Oceánico Alfa Kariña, Papá Óscar 14.

Hernández Lárez informó que el despliegue se mantendrá vigente por 72 horas para ejecutar acciones defensivas, ofensivas y de apoyo en la zona.

La actividad se concentró en el área triangulada entre el Golfo de Paria, Isla de Patos y Macuro, arrojando el siguiente balance operacional:

* 30 personas aprehendidas, todas con vínculos al narcotráfico.

* 9 campamentos destruidos.

* 10 embarcaciones retenidas.

* 12 motores fuera de borda incautados.

* 10 armas de fuego recuperadas.

* 7.500 litros de combustible retenidos.

El comandante Hernández Lárez detalló que el ejercicio abarcó todas las dimensiones de la defensa: terrestre, marítima, aérea, aeroespacial, aeronaval y aeroterrestre. El propósito central fue cohesionar la operatividad y el adiestramiento de las tripulaciones y combatientes de la institución.

En la Fuerza de Tarea Conjunta Güire 200 se integraron diversos grupos especializados, incluyendo ingeniería, inteligencia y guerra electrónica, subrayando la naturaleza integral e interconectada de la operación para garantizar el éxito en la defensa insular y la lucha contra las actividades ilícitas en el territorio marítimo.