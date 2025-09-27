Con un gol de cabeza de Cristiano Ronaldo, Al Nassr venció a Al Ittihad en la liga saudí

Cristiano Ronaldo selló este viernes el triunfo por 2-0 que cosechó su equipo, Al Nassr, ante Al Ittihad, para continuar con puntaje ideal luego de cuatro fechas de la liga saudí y, en lo personal, llegar a 946 tantos en su carrera.

A los 35 minutos, CR7 arremetió por el centro del área para aprovechar un muy buen centro desde la izquierda de Sadío Mané. Aplicó un fuerte cabezazo y mandó la pelota al fondo de la red.

Para ese momento, Al Nassr ya ganaba 1-0 gracias a un gol del propio Mané, que fue la figura del encuentro.

Fue el cuarto tanto de Cristiano tras cuatro fechas del actual torneo saudí. Desde que llegó a Oriente, el portugués lleva 78 conquistas.

 

 

