Trump impone aranceles a medicinas, camiones y muebles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles sobre productos farmacéuticos, camiones de carga pesada, accesorios para remodelación del hogar y muebles.

A partir del 1 de octubre «impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos», escribió el republicano.

En otra publicación en sus redes sociales, Trump escribió sobre un arancel del 25% adicional en «todos los ‘camiones pesados’ fabricados en otras partes del mundo» para apoyar a fabricantes estadounidenses como «Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros».

Dijo que los aranceles para los camiones se justifican «por muchas razones, pero sobre todo, por propósitos de seguridad nacional».

A principios de año, la administración Trump lanzó una investigación sobre importaciones de camiones para «determinar los efectos sobre la seguridad nacional».

Los anuncios realizados en Truth Social no incluyeron detalles sobre si los nuevos gravámenes se aplicarían además de los aranceles nacionales o si las economías con acuerdos comerciales, como la Unión Europea y Japón, quedarían exentas. Tokio afirmó que aún estaba analizando el posible impacto de las nuevas medidas.

El republicano también se refirió sobre los materiales para la renovación del hogar. «Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados».

Esta tasa también entraría en vigor el 1 de octubre.

«Además, cobraremos un arancel del 30% en muebles tapizados».

«La razón de esto es la avalancha masiva de estos productos en Estados Unidos desde otros países», declaró Trump sobre los aranceles a los artículos para el hogar.

Cactus24 26-09-2025

