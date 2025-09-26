Shakira, Bad Bunny y Karol G triunfan en Premios Juventud 2025

Los Premios Juventud 2025 celebraron su edición número 22 desde Panamá con una noche llena de música, moda y emoción.

La gala reunió a las estrellas más influyentes del momento y premió lo mejor de la música latina en distintas categorías, reconociendo tanto a los artistas consolidados como a las nuevas promesas que están marcando tendencia.

Entre los grandes ganadores destacaron Karol G, Bad Bunny, Morat y Shakira, quienes brillaron con sus presentaciones y se llevaron algunos de los galardones más esperados de la velada.

Artista Premios Juventud del Año — Karol G

· Grupo o Dúo Favorito del Año — Morat

· La Nueva Generación Femenina — De La Rose

· La Nueva Generación Música Mexicana — Tito Double P

· Mejor Canción Pop/Urbano — «Soltera» (Shakira)

· Mejor Mezcla Urbana — «Adivino» (Myke Towers & Bad Bunny)

· Mejor Álbum Urbano — Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny)

· Mejor Canción Pop/Rhythmic — «Volver» (Piso 21, Marc Anthony & Beéle)

· POV Futbolero — Ara y Fer

· Tropical Mix — «Capaz (merengueton)» (Alleh & Yorghaki)

· Mejor Canción Pop Rock — «Me toca a mí» (Morat & Camilo)

· Mejor Canción Norteña Música Mexicana — «Rey Sin Reina» (Julión Álvarez y Su Norteño Banda)

· Mejor Álbum Música Mexicana — Boca Chueca, Vol.1 (Carín León)

· Mejor Canción Pop / Urbano — Soltera (Shakira)

Cactus24 (26-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.