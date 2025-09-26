Sergio Busquets anunció su retiro a los 37 años

Será una vez que finalice la temporada actual del Inter Miami. Lionel Messi perderá a uno de sus grandes socios dentro de la cancha.

Lionel Messi perderá a uno de sus grandes socios adentro de la cancha. Sergio Busquets, exfigura del Barcelona y actual mediocampista del Inter Miami, anunció su retiro al terminar la temporada 2025 de la MLS.

«Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido», afirmó el exjugador de la selección española de 37 años en un emotivo video que publicó este jueves por la noche en su cuenta de Instagram.

El clip, titulado «Todo final es un nuevo comienzo» y de casi tres minutos de duración, hace un repaso de la historia deportiva del campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja. «Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje», relató.

«Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta la filial del Barca, pasando por Barberá, Lleida y Jabac. Gracias al FC Barcelona, el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré«, continuó el ganador de nueve ligas españolas y tres Champions League con club culé, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi.

«Gracias a la Selección española. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón. Gracias al Inter Miami por dejarme de ser parte de un club nuevo y en crecimiento. Es difícil vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena», agregó.

Por último, hubo menciones espaciales. Le agradeció a sus compañeros, cuerpo técnico, hinchas y a su familia.

El anuncio de retiro de Busi es el primero entre los llamados cuatro fantásticos del Inter, que también integran su compatriota Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez. Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela de Messi.

El cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

El Inter tiene todavía por delante cinco partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el 24 de octubre.

