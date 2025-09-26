Saime realizará jornada de cedulación y verificación de datos sin cita

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que los días sábado 27 de septiembre y 4 de octubre llevará a cabo una jornada especial de renovación de cédula en todas las oficinas del país.

De acuerdo con la publicación en la cuenta de Instagram del organismo, la jornada está dirigida para personas mayores de 18 años de edad en un horario entre las 8:00 am y las 4:00pm.

A su vez, destacó los ciudadanos no necesitan agendar previamente la cita, a través de su página web.

Además, precisó que las personas que sus cédulas estén en el rango de 22 a 32 millones, podrá realizar la Verificación de Datos en cualquiera de nuestras oficinas.

También activará un operativo de verificación de datos destinado a niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años.

Con el objetivo de actualizar la información personal en el sistema.

Recaudos para jornada de cédulación

Para venezolanos: copia simple del acta de nacimiento.

Para extranjeros en proceso de naturalización: copia de la Gaceta Oficial con la carta de naturalización.

Es importante resaltar que la convocatoria para la verificación de los datos estará vigente desde el 30 de junio de 2025 y se trata de un llamado para que los ciudadanos puedan renovar y actualizar sus datos.

Para evitar contratiempos al momento de solicitar un trámite en el organismo.

Atención telefónica al Usuario

El Centro de Atención Telefónica al Usuario del Saime habilitó el número 0800-7246300 (0800-Saime) como canal oficial para la atención ciudadana.

Los usuarios pueden solicitar orientación sobre trámites relacionados con el pasaporte o la cédula de identidad, así como exponer reclamos o incidencias.

La línea estará disponible de lunes a viernes entre 8:00 am y las 4:00 pm.//Radi Miraflores

