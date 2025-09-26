Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto

Empieza a aclararse un poco el panorama de la selección de Venezuela de cara a los próximos desafíos que se avecinan. Y es que, según reportan los colegas Elías López y Fernando Petrocelli, en las próximas horas la FVF anunciará a Oswaldo Vizcarrondo como director técnico interino de La Vinotinto, para afrontar la fecha FIFA del mes de octubre.

«Vizca», antiguo jugador de la selección y actual seleccionador del combinado nacional sub 17, se ha perfilado como un entrenador con un potencial enorme, que es muy bien valorado dentro del seno de la Federación Venezolana de Fútbol, por lo que tiene bastante sentido como un perfil momentáneo para empezar a labrar el camino que viene.

La carrera de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador ha sido corta, sin embargo, ha estado llena de ascensos meteóricos, que han convertido al antiguo futbolista en un director técnico cada vez más afianzado, y que gana adeptos a su idea de manera bastante rápida.

Luego de ser DT del equipo femenino del Nantes, y de haber asumido como asistente técnico interino del Nantes masculino, «Vizca» volvió a Venezuela para estar con la selección sub 17, primero como asistente, y poco después como entrenador principal.

Con la categoría u17, Oswaldo Vizcarrondo logró la gran hazaña de clasificar a Venezuela a la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Catar durante el mes de noviembre. Además, lo hizo logrando un meritorio tercer lugar para La Vinotinto en el Campeonato Sudamericano.

Esta buena actuación lo hizo ganarse un puesto como entrenador de la selección nacional sub 20, cargo que en principio asumirá después del Mundial de noviembre. Eso sí, no podemos descartar que, si su desempeño con la selección mayor en octubre es del agrado de la FVF, pueda convertirse en un serio candidato para quedarse con el puesto de manera fija.

Meridiano

Cactus24 (26-09-2025)

