Interpol emitió alerta roja para hallar al culpable del triple femicidio en Argentina

En las últimas horas Interpol emitió una notificación roja para la búsqueda internacional del argentino Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fuera «gatillero» de «Pequeño J», quien estaría detrás de los crímenes de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurridos en la noche del pasado viernes 19 de septiembre.

Las autoridades sospechan que el joven delincuente pueda fugarse del país. Con imágenes de su rostro, la entidad dio aviso que se busca internacionalmente al «peligroso delincuente». Por ello, se puso en advertencia a todas las policías de fronteras, especialmente, a las que responden a Bolivia, Perú y Paraguay.

Matías Ozorio vivió toda su vida en Parque Patricios y, de un tiempo a esta parte, se convirtió en una de las personas de mayor confianza de quien podría haber sido el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes provenientes de Ciudad Evita, en La Matanza.

Allanaron el búnker de «Pequeño J», el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio

La Policía Bonaerense allanó el miércoles búnker de “Pequeño J” en Villa Zabaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El joven narco de nacionalidad peruana es señalado como quien habría ordenado el secuestro, tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela.

El operativo estuvo a cargo de los efectivos bonaerenses mientras que la Policía de la Ciudad brindó acompañamiento por tratarse de territorio porteño. Culminó con ocho personas demoradas, aunque ninguna quedó detenida. Tampoco se encontró al narco peruano.//It10.com

Cactus24 26-09-2025

