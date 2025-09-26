Incautan más de 500 kilogramos de marihuana en el estado Lara

Funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) incautaron un total de 519 kilogramos de marihuana en el sector La Esperanza 1 de Pavia, municipio Iribarren del estado Lara.

El Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó en su canal de Telegram que la comisión policial interceptó tres camionetas y un vehículo que ingresaban desde el estado Falcón.

Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, tras el cual fueron retenidas las sustancias ilícitas, distribuidas en 24 sacos que contenían 864 panelas.

Estas acciones se enmarcan en los lineamientos establecidos por el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, como parte de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el fortalecimiento del sistema de seguridad nacional.