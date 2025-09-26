Imputado por femicidio agravado hombre que lanzó a su esposa a un aljibe en Guárico

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informó que César Elbano Fernández Rangel de 60 años, fue imputado y privado de libertad por el ministerio público de Guarico, por el delito de Femicidio Agravado, de su esposa, María Auxiliadora Puerta de Solano (41), con quien mantenía una relación de 18 años. El detenido intentó simular un accidente para encubrir el crimen.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Los hechos ocurrieron en el sector calabozo, del estado Guárico, el psado 18 de julio, cuando cegado de la ira por los celos la agredió de forma salvaje con un palo hasta causarle la muerte y dijo que la mujer murió accidentalmente al caer a un aljibe mientras intentaba rescatar a su gato.

La causa de muerte, tras la autopsia de rigor, arrojó asfixia mecánica por sumersión.

La investigación también reveló que el victimario había atentado en reiteradas oportunidades contra la vida de la víctima. Como evidencias, el Cicpc colectó dos trozos de madera (tipo tabla y palo), prendas de vestir y un par de calzados.

Sexagenario asesinó a su esposa e intentó simular que murió al intentar rescatar un gato

Cactus24 26-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor