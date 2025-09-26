Imputado por femicidio agravado hombre que lanzó a su esposa a un aljibe en Guárico

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informó que César Elbano Fernández Rangel de 60 años, fue imputado y privado de libertad por el ministerio público de Guarico, por el delito de Femicidio Agravado, de su esposa, María Auxiliadora Puerta de Solano (41), con quien mantenía una relación de 18 años. El detenido intentó simular un accidente para encubrir el crimen.

Los hechos ocurrieron en el sector calabozo, del estado Guárico, el psado 18 de julio, cuando cegado de la ira por los celos la agredió de forma salvaje con un palo hasta causarle la muerte y dijo que la mujer murió accidentalmente al caer a un aljibe mientras intentaba rescatar a su gato.

La causa de muerte, tras la autopsia de rigor, arrojó asfixia mecánica por sumersión.

La investigación también reveló que el victimario había atentado en reiteradas oportunidades contra la vida de la víctima. Como evidencias, el Cicpc colectó dos trozos de madera (tipo tabla y palo), prendas de vestir y un par de calzados.

Cactus24 26-09-2025

