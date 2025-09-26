Hallan muerta a la excandidata de Miss Universo Jamaica Tyra Spaulding

La exconcursante de ‘Miss Universo Jamaica 2023’, Tyra Spaulding, fue encontrada muerta en su domicilio a los 26 años. Según informaron las autoridades, la joven apareció colgada del marco de una puerta con una cortina rosa alrededor del cuello. Aunque en un primer momento se pensó en un posible suicidio, la Policía mantiene abierta la investigación al no descartar que se trate de un asesinato.

La Unidad de Comunicaciones Corporativas (CCU) de la Policía de Jamaica, confirmó que fueron los familiares quienes hallaron el cuerpo el pasado martes por la noche. El caso ha generado gran conmoción en el país y ha tenido repercusión internacional debido a la trayectoria de Spaulding como modelo y activista.

Un legado por la defensa de la salud mental

Más allá de su paso por los certámenes de belleza, Tyra Spaulding había destacado como defensora de la prevención del suicidio y la concienciación sobre la salud mental, una causa que promovió a través de diferentes campañas en su país. Así lo ha contado el medio internacional ‘Jamaica Gleaner’.

Spaulding formó parte de las 30 finalistas que compitieron en ‘Miss Universo Jamaica 2023’, donde se ganó el respeto y la admiración de sus compañeras. Su muerte ha dejado consternado al mundo del modelaje y de los concursos de belleza en la isla caribeña. Mientras tanto, la investigación policial continúa abierta para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

