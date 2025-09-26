«Fuera, fuera depresión»: A través de redes sociales se viralizó video de una pastora

En redes sociales se ha popularizado la canción “Fuera, fuera depresión”, interpretada por una pastora que buscaba enviar un mensaje de ánimo a quienes enfrentan momentos difíciles.

El video se viralizó rápidamente en TikTok, donde la frase central “fuera depresión, en el nombre de Jesús” no solo llamó la atención, sino que generó miles de reacciones, comentarios y stickers animados que hicieron aún más visible la tendencia.

@tabalminutomx #Virales | La canción “Fuera fuera depresión”, interpretada por una pastora, se ha convertido en tendencia en redes sociales al transmitir un mensaje de esperanza y fortaleza dirigido especialmente a los jóvenes que enfrentan episodios de ansiedad y depresión. El tema, difundido a través de plataformas digitales, ha generado miles de reacciones, comentarios y compartidos, consolidándose como un fenómeno viral que combina música y motivación con un enfoque de apoyo emocional. ♬ sonido original – tabalminutomx

La publicación superó los 25 mil comentarios, muchos de ellos acompañados de gifs y personajes bailando, lo que convirtió el tema en un fenómeno entre los jóvenes usuarios de la plataforma.

Más allá de lo anecdótico, este tipo de contenidos reflejan cómo las redes sociales se convierten en espacios para buscar alivio, compañía y mensajes positivos frente a problemáticas como la ansiedad y la depresión.

Cactus24 (26-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.