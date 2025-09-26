Detenida modelo venezolana amiga de B King y Regio Clown hallados muertos en México

La modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, amiga cercana del cantante colombiano B King, encontrado muerto, fue detenida en México.

La también actriz, conocida en redes sociales como Angie Miller, habría sido vista por última vez el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con una ficha compartida por la Comisión de Búsqueda de Personas Ciudad de México.

La desaparición de la joven alertó a sus seguidores pues coincidió que estuvo junto al cantante colombiano Byron Sánchez, quien se hacía llamar B King, y con José Luis Herrera, conocido como Regio Clown, quienes desaparecieron en la Ciudad de México el 16 de septiembre y encontrado muertos al día siguiente en el Estado de México.

Entre las últimas publicaciones de la venezolana en redes sociales, hay videos que grabó con Bayron Sánchez, con quien estuvo antes de que el cantante ofreciera algunos conciertos con su colega Regio Clown.

Angie Miller tiene 29 años de edad y vive en la Ciudad de México desde hace un tiempo, reseña El Sol de México.

Sobre los datos familiares de Angie se desconocen detalles, pero se sabe que tiene una hija, quien por ahora no vive con ella.

Tras la desaparición de los músicos colombianos, angélica usó sus redes sociales pidiendo ayuda para localizarlos.

“Mi colombiano favorito”, escribió la joven en un video del 11 de septiembre en el que aparece bailando con B King, quien le respondió en un comentario.

En Instagram, donde tiene 135 mil seguidores, la modelo publicó una última fotografía de B King antes de que fuera encontrado muerto, en la que deseó: “Que tu música te traiga con bien”.

Cactus24 26-09-2025

