Conmoción en Churuguara por muerte joven trabajadora de la alcaldía

⁣Joseddy Lucía Sánchez Querales de 26 años de edad, fue hallada muerta la noche de este jueves en el interior de una camioneta en la hacienda Nicaragua, sector El Tural de la población de El Paramito, parroquia Churuguara.⁣

El caso de esta joven trabajadora de la alcaldía del municipio Federación, se maneja como muerte autoinfligida .

El hecho tuvo como testigo directo a Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos, esposo de la ex alcaldesa del municipio Federación.

Según la información difundida en las redes sociales del periodista Gerardo Morón Sánchez, Jesús, conocido entre sus amistades como «Chichito», mantenía una relación extramarital con la joven que en su momento era quien manejaba las redes sociales de la alcaldesa, producía varios de sus contenidos de gestión y que actualmente, trabajaba en la alcaldía.

Según el relato que el testigo ha dado a los cuerpos policiales, llegaron juntos a la propiedad y en el momento de bajarse del vehículo para abrir el portillo y acceder a la hacienda, escuchó el disparo y al regresar, encontró muerta a la joven con una herida en la cabeza. El arma de la cual provocó el disparo es un revolver que mantenía en medio de los asientos. Inmediatamente el testigo reportó el hecho a las autoridades.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) investiga el caso. Se esperan más detalles del caso en el curso de las próximas horas.

Cactus24 (26-09-2025)

