Caen «Los Rusos» con 290 vaper de contrabando en Táchira

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizaron la aprehensión de «Los Rusos», pertenecientes Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (G.E.D.O) en el municipio Ayacucho del estado Táchira por contrabando de introducción.

Durante el procedimiento se logró la incautación de doscientos noventa (290) vaper y componentes de computación de última generación, así como la retención de un vehículo.

Cabe recordar que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de gaceta oficial Nro. 42.682, prohibió la fabricación, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos y productos similares en Venezuela.

Cactus24 (26-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.