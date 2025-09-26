Cae preso en Paraguay «El Monstruo», líder de la banda criminal peruana ‘Los Injertos del Cono Norte’

La noche del 24 de septiembre se informó sobre la captura de Erick Moreno Hernández, conocido como alias «El Monstruo», en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Moreno, uno de los criminales más buscados por la justicia peruana, es sindicado de liderar la organización criminal denominada ‘Los Injertos del Cono Norte’ , señalada de diversos delitos, incluyendo secuestro y homicidio.

La detención fue llevada a cabo por agentes de un grupo especial de la Policía Nacional del Paraguay, después de un trabajo coordinado en colaboración con las autoridades peruanas, que duró más de tres meses.

“El trabajo tan importante de inteligencia y sobre todo siguiendo la ruta del dinero, el día de hoy se ha podido ubicar a este sujeto en la localidad de San Roque, en San Lorenzo, Paraguay, habiéndole brindado la información a la policía paraguaya para que pueda asestar este golpe”, dijo el ministro del Interior, Carlos Malaver en RPP.

El modus operandi de este delincuente incluía la selección de empresarios y comerciantes como víctimas, a quienes secuestraba para exigir rescates millonarios. Las víctimas no solo eran adultos, pues se conoce que Moreno también secuestró a menores, por lo que se le considera como uno de los criminales más peligrosos de la región.

Con la captura de «El Monstruo», se espera que las autoridades nacionales inicien el proceso de extradición para que sea juzgado por numerosos delitos. El ministro del Interior ha asegurado que ya están en marcha las coordinaciones necesarias para su traslado a Perú, donde enfrentará una condena que puede llegar hasta los 32 años de prisión.

Cactus24 26-09-2025

