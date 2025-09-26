Ascendidos a General de Brigada Castro Soteldo, Arias Cárdenas y Ameliach

El presidente Nicolás Maduro, celebró el 20.° aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Durante la ceremonia, el comandante en jefe del cuerpo castrense presidió el acto de ascenso al grado de general de brigada a los líderes Wilmar Alfredo Castro Soteldo, Francisco Javier Arias Cárdenas y Francisco José Ameliach Orta.

En el acto, el General en Jefe (GJ) Domingo Hernández Lárez entregó un balance contundente de la gestión 2025, anunció la ejecución de 178 operaciones estratégicas desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional contra las estructuras del crimen organizado y las amenazas transnacionales.

El Comandante del CEOFANB destacó que la clave del éxito operativo reside en el Principio de Territorialidad, «Como usted lo ha establecido en esta Operación Independencia, la Fuerza Armada se desplaza como un solo cuerpo, se distribuyen a lo largo del territorio. Como usted ha establecido, como lo dejó mi comandante Chávez, como usted lo ha instruido, de que sea bajo el principio de la territorialidad», afirmó Hernández Lárez.

