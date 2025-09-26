Alpinista polaco escaló el Everest y después bajó esquiando sin la ayuda de oxígeno

El polaco Andrzej Bargiel se ha convertido en el primer escalador en esquiar por la montaña más alta del mundo sin oxígeno suplementario, según afirman su equipo y el organizador de la expedición.

Bargiel se deslizó por las laderas nevadas del Monte Everest después de alcanzar la cima de la montaña de 8.849 metros (29.032 pies) el lunes.

«Estoy en la cima de la montaña más alta del mundo y la voy a descender en esquís», dijo Bargiel en un video tomado antes de su descenso y publicado en Instagram la madrugada del jueves.

El Everest ha sido escenario de varios descensos con esquís, pero nunca de un descenso continuo sin oxígeno adicional.

En 2000, el esloveno Davorin Karnicar realizó el primer descenso completo con esquís desde la cumbre del Everest hasta el campamento base utilizando oxígeno embotellado.

Chhang Dawa Sherpa de Seven Summit Treks, que organizó la última expedición, dijo que Bargiel esquió hasta el Campamento 2, pasó una noche y luego llegó al campamento base con esquís al día siguiente.

“Fue un desafío enorme y nadie lo había logrado antes”, declaró Sherpa a la agencia de noticias AFP.

Las fuertes nevadas obligaron a Bargiel a pasar 16 horas por encima de los 8.000 metros (26.250 pies), conocida como la “zona de la muerte” porque el aire enrarecido y los bajos niveles de oxígeno aumentan el riesgo de sufrir mal de altura.

Cuando llegó al campamento base, lo recibieron con un khada, una bufanda budista tradicional.

«¿El cielo es el límite? ¡Para los polacos no! Andrzej Bargiel acaba de descender el Everest esquiando», publicó el primer ministro polaco, Donald Tusk, en X.

El equipo de Bargiel afirmó en un comunicado que el deportista había hecho historia y lo calificó de «un hito innovador en el mundo del esquí de montaña».

Bargiel comenzó a interesarse por el Everest un año después de convertirse en la primera persona en esquiar por el K2 de Pakistán, la segunda montaña más alta del mundo, en 2018.

Pero un peligroso serac saliente lo obligó a abandonar su intento de 2019. Regresó en 2022, pero los fuertes vientos obstaculizaron sus planes.

El temerario aventurero se ha embarcado en una misión para realizar descensos en esquí de las montañas más altas del mundo bajo su proyecto Hic Sunt Leones, una frase en latín que significa “aquí hay leones” y que se utiliza para referirse a territorios inexplorados.

En Pakistán, ha esquiado en las cuatro montañas del Karakoram que superan los 8.000 metros de altura y también en el Manaslu de Nepal y el Shishapangma en el Tíbet.

Las expediciones de otoño al Everest son poco frecuentes debido al terreno más nevado, los días más cortos y fríos y una ventana de cumbre más estrecha en comparación con la agitada primavera.

Cactus24 (26-09-2025)

