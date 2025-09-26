Agente del ICE que tiró al suelo a una mujer migrante fue relevado de sus funciones

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que empujó a una mujer contra una pared y luego el tirón al suelo fue relevado de sus funciones, informó este viernes una funcionaria de la agencia.

El incidente fue grabado el jueves en un tribunal de inmigración de la ciudad de Nueva York, y desató indignación en medio de la creciente preocupación en todo el país por las tácticas cada vez más agresivos del ICE en los arrestos de inmigrantes.

«La conducta del agente en este video es inaceptable e indigna de los hombres y mujeres del ICE. Nuestras fuerzas del orden del ICE se rigen por los más altos estándares profesionales y este agente ha sido relevado de sus funciones mientras realizamos una investigación exhaustiva», declaró el viernes la subsecretaria del ICE, Tricia McLaughlin.

CNN ha solicitado al ICE que aclare qué significa “relevado de sus funciones” y si el agente aún trabaja en otras áreas del ICE.

En un video compartido en redes sociales, se ve a una mujer y una niña abrazadas a un hombre, supuestamente el esposo y padre que se encuentra detenido, en el pasillo del número 26 de Federal Plaza, la oficina de distrito del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bajo Manhattan.

Un agente la agarra del cabello mientras alguien dice: “Simplemente agárrenla, agárrenla y sáquenla”. Momentos después de separar a la mujer del hombre, la retirarán del pasillo a una habitación cercana.

Se desconoce cuánto tiempo permanece en la habitación.

El video se reanuda con ella en el pasillo hablando con un agente federal, al que le dice en español: “¡A ustedes no les importa nada!”. El agente le responde “Adiós, adiós”, mientras la mujer suplica y le hace señas con las manos.

El video no deja claro si hubo contacto físico entre el agente y la mujer antes de que este la agarre y la empuje contra la pared. El agente y la mujer caen al suelo mientras él intenta obligarla a avanzar por el pasillo.

El agente se para entonces sobre ella y le dice “¡Váyase!”, en español, y pide a los oficiales cercanos que la saquen del edificio.

Varios videos compartidos por medios de comunicación capturaron la interacción desde diferentes ángulos. En uno de ellos, se ve un agente de seguridad judicial escoltando a la mujer fuera del lugar.

@telemundo51miami Un agente federal en Nueva York derribó al suelo, frente a sus hijos, a la esposa de un inmigrante ecuatoriano detenido. La familia había acudido a una cita en la Federal Plaza del bajo Manhattan, donde inmigrantes con casos de asilo, incluso con prórrogas, aún pueden ser detenidos al presentarse. La mujer imploraba que la detuvieran a ella también, cuando el agente terminó lanzándola al suelo. #ice #nuevayork #inmigrante ♬ original sound – Telemundo51Miami – Telemundo51Miami

El altercado, grabado en cámara, ha provocado indignación entre los funcionarios municipales demócratas, en medio de una creciente preocupación a nivel nacional por las tácticas cada vez más agresivas del ICE para arrestar inmigrantes en ciudades concurridas.

El edificio federal en Manhattan, donde tuvo lugar la interacción, se ha convertido en el epicentro de las medidas represivas contra la inmigración en la ciudad de Nueva York. Alberga un tribunal de inmigración, la oficina local del FBI en Nueva York y otros edificios federales, y ha sido un lugar habitual donde los agentes del ICE detuvieron a migrantes tras sus comparaciones ante el tribunal.

El representante estadounidense Dan Goldman, demócrata cuyo distrito incluye el juzgado, declaró en un comunicado en X que la mujer, a quien identificó como Mónica, y sus dos hijos pequeños huyeron a su “oficina para ponerse a salvo tras ser agredida”.

Exigió a la secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que “adopte las medidas disciplinarias pertinentes e implemente para evitar que esto vuelva a suceder”.

Brad Lander, contralor de la ciudad y crítico frecuente del ICE, quien ha sido arrestado previamente por intentar impedir que la agencia detuviera a migrantes, declaró en X que se encontraba en la plaza cuando ocurrió el incidente.

“Un agente del ICE arrojó violentamente a esta mujer desconsolada al suelo frente a sus hijos”, escribió. «Ella no lo había tocado. No representaba ninguna amenaza. Tuvo que ser trasladada al hospital».

Lander afirmó que los agentes del ICE, algunos de los cuales llevaban el rostro cubierto, no se identificaron, no presentaron una orden judicial ni dieron ninguna justificación legal para detener al hombre.

La mujer, en declaraciones a la prensa tras el incidente, declaró: «Allá [en Ecuador] también nos golpeaban. No pensé que al venir a Estados Unidos me pasaría lo mismo».

Cactus24 (26-09-2025)

