Abogado le disparó a su esposa y se quitó la vida

Un abogado especializado en derecho penal, identificado como Tito Arnaldo Gelvez Calcurián de 54 años, se suicidó luego de intentar matar a su esposa, a quien le propinó tres disparos.

Medios orientales reseñan que la pareja presuntamente estaba en proceso de sepración.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en la residencia que ocupaba la pareja, ubicada cerca de la Última Parada de Tronconal Segundo, en Barcelona, estado Anzoátegui.

La mujer fue trasladada con vida al Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona en delicado estado de salud, pero el profesional del derecho falleció en el sitio por un disparo en la boca.

Cactus24 26-09-2025

