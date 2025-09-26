20 años de prisión tras intentar matar a su expareja con un destornillador

Adonis Alexander Pérez Brito (30), fue condenado a 20 años de prisión por el femicidio frustrado de su expareja de 31 años de edad, hecho ocurrido el 10 de febrero de 2022 en la población de Guarataro, municipio Sucre del estado Bolívar.

Aproximadamente a las 3:00 de la tarde de ese día, el hombre le reclamó a su expareja por haberlo denunciado, luego de que la agrediera físicamente unos meses antes.

Durante el altercado, le causó graves heridas con un destornillador en la cabeza y en unos de los brazos e inmediatamente huyó del lugar.

Luego del hecho, familiares trasladaron a la víctima hasta un centro asistencial de la localidad, donde alertaron a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de lo ocurrido.

Por tal motivo, el agresor fue aprehendido por funcionarios de la GNB, tras una orden de aprehensión acordada por el Tribunal 2° de Control de Ciudad Bolívar

En el juicio, la Fiscalía 3a del primer circuito de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Pérez Brito por el delito de femicidio agravado en grado de frustración, previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Una vez evacuados los medios y órganos de prueba expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 4° de Juicio Ciudad Bolívar dictó la referida condena contra el agresor, quien cumplirá la pena en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona.//NP

Cactus24 (26-09-2025)

