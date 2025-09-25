Yván Gil pide a la región ser «punta de lanza» para detener «locura» de EE.UU.

El canciller de la República, Yván Gil, reiteró que en el actual marco de agresiones, amenazas y discursos de odio por parte de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz adquiere un máximo significado y relevancia.

“Esta proclama (…) no es una simple declaración de buenas intenciones, es un principio rector, un compromiso solemne y una herramienta política de incalculable valor”, expresó durante el XXVI Consejo Político del ALBA-TCP.

En este sentido, el diplomático destacó que, al declarar Zona de Paz, los Estados se comprometieron de manera inequívoca a solucionar las controversias por medios pacíficos.

“Reafirmamos las normas del derecho internacional y la diplomacia como los únicos instrumentos legítimos para resolver diferencias. El diálogo debe prevalecer siempre, como lo ha expresado insistentemente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”, sostuvo.

Subrayó que la nación bolivariana no se cansará de exigir el respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, así como reconocer el derecho de cada pueblo a decidir su propio destino.

“Rechazamos y rechazaremos cualquier forma de presión o coerción externa que busque alterar el orden constitucional de nuestras naciones y forzar la denominada política de ‘cambio de régimen’ (…) La defensa de esta Zona de Paz es la defensa de nuestra autodeterminación, es un escudo contra la injerencia y una garantía para la estabilidad interna’”, añadió.

Cactus24 (25-09-2025)

