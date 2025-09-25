Trump firma orden ejecutiva para concretar la venta de TikTok a inversores de EE.UU.

El Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que aprueba el plan para que TikTok sea vendido mayoritariamente a un consorcio estadounidense e internacional, permitiendo que la popular aplicación continúe operando en Estados Unidos bajo control local y supervisión estricta.

Esta medida responde a preocupaciones sobre la seguridad de datos y la influencia extranjera, manteniendo a TikTok como uno de los principales actores en la industria digital global.

TikTok, propiedad de ByteDance, compañía china, se enfrenta a exigencias legales que requieren que esta venda alrededor del 80% de sus operaciones en Estados Unidos para evitar prohibiciones regulatorias.

El consorcio comprador está liderado por empresas estadounidenses como Oracle, que gestionará el algoritmo y la seguridad de datos, además de Silver Lake Partners y MGX Group de Abu Dhabi. ByteDance mantendrá una participación minoritaria menor al 20%, asegurando control mayoritario y supervisión de activos dentro de EE.UU. Según estimaciones, la operación está valorada en aproximadamente 14 mil millones de dólares.

Este acuerdo está respaldado por autoridades chinas, incluido el Presidente Xi Jinping, quien aprobó la transacción. La estrategia busca mitigar riesgos asociados a la transferencia de datos de ciudadanos estadounidenses y garantizar que el algoritmo de TikTok opere exclusivamente desde servidores ubicados en territorio estadounidense, con monitoreo local.

Cactus24 25-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.