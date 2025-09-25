Se registra un nuevo sismo de magnitud 4.3 al este de Bachaquero

A las 7:28 de la mañana de este 25 de septiembre se registró un nuevo sismo en el estado Zulia, con epicentro a 32 km al este de Bachaquero.

El Servicio Sismológico Venezolano informó en sus redes sociales que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.3 y una profundidad de 5.0 Km .

Por su baja profundidad, el evento pudo haber sido sentido en zonas cercanas, aunque hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas. Las autoridades mantienen el monitoreo en la región ante posibles réplicas.

Este sismo se suma a los eventos registrados en las últimas horas en el occidente del país, en el contexto de una actividad sísmica que ha motivado evacuaciones preventivas en hospitales y recorridos técnicos en infraestructuras clave como el Muro de Contención de la Costa Oriental del Lago.

Funvisis reiteró su llamado a la población a conservar la calma, revisar las medidas de prevención sísmica y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Cactus24 (25-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.