Protección Civil sigue monitoreando varias ciudades en Venezuela tras los sismos

El Gobierno nacional evalúa daños y mantiene activados los protocolos de emergencia en todo el país tras los recientes sismos del miércoles y la madrugada de este jueves, sin ofrecer, hasta ahora, un balance general sobre las posibles afectaciones.

A través de Instagram, Protección Civil indicó que sus funcionarios se «encuentran monitoreando constantemente y evaluando de forma exhaustiva la situación en varias zonas del país, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y coordinar acciones preventivas».

«El Gobierno nacional, en conjunto con las autoridades regionales, se mantiene en comunicación permanente con las comunidades, y hace un llamado a la tranquilidad», añadió.

Por su parte, el gobernador del estado Mérida (oeste), Arnaldo Sánchez, aseguró que «todos los cuerpos de seguridad, prevención y riesgos están activos en el territorio regional» y llamó a mantener la calma, según un audio compartido en su cuenta de Instagram. No ofreció un balance tras los sismos.

En la madrugada de este jueves, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se registraron 10 sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas, como parte de un enjambre sísmico que afecta al occidente venezolano, y aseguró que «no se han reportado pérdidas humanas».

Cactus24 (25-09-2025)

