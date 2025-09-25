Planta Inelec reinicia producción de electrodomésticos Marca Taurus

Como parte del Plan Nacional de sustitución de importaciones impulsado por el Gobierno Nacional, se anunció el reinicio de las operaciones de la planta de Inelec, ubicada en la ciudad de Maracay, con el objetivo de relanzar la producción de electrodomésticos bajo la emblemática marca Taurus.

La reactivación de la planta, coordinada entre inversionistas nacionales y el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, busca fortalecer la capacidad productiva nacional y la fabricación de electrodomésticos 100% nacionales garantizando el abastecimiento interno.

El ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Alex Saab, destacó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos liderados por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, para recuperar las capacidades industriales del país.

Cactus24 25-09-2025

