Nuevo sismo de magnitud 6 sacudió el occidente de Venezuela

Un sismo de magnitud 6 sacudió la noche de este miércoles la región occidental de Venezuela, después de varios registrados previamente, uno de ellos de magnitud 5,4 reportado horas antes por las autoridades del país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó en sus redes sociales que el epicentro de este sismo, que ocurrió a las 11:51 pm, se registró a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el Zulia, y tuvo una profundidad de 16.4 kilómetros.

Este movimiento telúrico se sitió en Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo, además de zonas de Colombia como Bucaramanga, Bogotá, Cartagena y Medellín.

Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños mayores.

Más temprano, el organismo informó de un sismo de magnitud 5,4 que sacudió la misma zona del país.

Funvisis indicó que el epicentro de ese primer movimiento, ocurrido a las 6:21 pm, se ubicó a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, una población del estado Trujillo, y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero.

La profundidad fue de 26,5 kilómetros, agregó el informe.

Además del Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, así como en Caracas.

(25-09-2025)

