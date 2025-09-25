Maduro supervisa avances productivos de las Comunas

El presidente Nicolás Maduro, lideró este jueves la presentación del Balance Nacional de las Comunas, en un acto realizado desde la Sala de Autogobierno de la Comuna Productiva «El Legado de Chávez», ubicada en la serranía del estado Miranda.

En la jornada, el mandatario nacional realizó una supervisión exhaustiva de la producción diversificada.

Así como también de los emprendimientos locales que desarrolla esta comuna, ejemplo del modelo de economía comunal.

En su declaración, Maduro destacó el encuentro con las comunidades en una “zona tan bella, rumbo a los altos mirandinos, por estas carreteras entre selvas y riachuelos”.

Como parte fundamental del respaldo al poder productivo comunal, el jefe de Estado aprobó de manera inmediata el proyecto de una torrefactora de café para “El Legado de Chávez”.

En ese orden, explicó que esta instalación permitirá completar el ciclo productivo integral, desde la siembra hasta el procesamiento, comercialización y proyección de exportación del grano, potenciando la capacidad agroindustrial de la región, informó Radio Miraflores.

“Estamos aprobada la torrefactora para este proyecto productivo, para sembrar, procesar, vender y exportar café. Aprobada”, afirmó.

De igual manera, reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano con el fortalecimiento de las cadenas de valor bajo el modelo de autogestión comunal.

Es de resaltar que, el Ejecutivo Nacional tiene como meta transferir capacidades y recursos a las comunas, consolidándolas como unidades fundamentales para el desarrollo económico y social de la nación.

