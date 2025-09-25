Liceo de Cojedes reportó nueva intoxicación masiva

Un nuevo caso de intoxicación masiva se registró este miércoles 24 de septiembre, en el Liceo Nacional Bolivariano Manuel Manrique, ubicado en Apartadero, municipio Anzoátegui del estado Cojedes.

Estudiantes, docentes y trabajadores fueron expuestos a una sustancia aún no identificada, generando una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Según cifras extraoficiales se reportan 36 intoxicados. 14 fueron trasladados al hospital Dr. Egor Nucete en San Carlos.

Esta es la segunda vez en el año que el Liceo Manuel Manrique enfrenta una emergencia por exposición a sustancias desconocidas. El pasado 28 de marzo, más de 100 personas resultaron afectadas y dos adolescentes fueron detenidos.

Las autoridades aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el origen de la sustancia.

Los equipos médicos reportan síntomas como mareos, vómitos, dificultad respiratoria y desorientación. Aunque no se han confirmado hospitalizaciones graves, el número de afectados sigue en aumento.

Cactus24 (25-09-2025)

