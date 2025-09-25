Karol G lanza su propio tequila «200 Copas»

Karol G da un paso más en su faceta empresarial con el lanzamiento de su propio tequila: 200 Copas.

La noticia la dio a conocer la misma Bichota a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió la emoción de ver hecho realidad un proyecto que lleva casi tres años en desarrollo. Según cuenta, la idea surgió durante la grabación del videoclip de la canción 200 Copas:

«Quería algo físico para que la gente tuviese la misma sensación».

Esa «sensación» es ahora una experiencia líquida, embotellada junto a la prestigiosa casa tequilera Casa Dragones, con la que la cantante ha trabajado codo a codo durante todo el proceso de creación.

«Todo el proceso ha sido una maravilla. Mucho trabajo, mucha paciencia, pero lo bueno toma tiempo y ese siempre ha sido nuestro único objetivo con todo lo que hacemos para ustedes», explicó la artista en su mensaje.

El tequila 200 Copas ya está disponible para la venta en línea a través del sitio web oficial 200copasbycasadragones.com

El precio es de 120 dólares.

Cactus24 25-09-2025

