Jefe del Pentágono ordena reunión ‘urgente’ con cientos de generales y almirantes

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó una reunión inusual con cientos de generales y almirantes desplegados en diversas regiones del mundo, sin que hasta ahora se conozca la razón de la convocatoria. El encuentro se llevará a cabo el próximo martes en la base de marines de Quantico, Virginia, según confirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

De acuerdo con un reporte del diario The Washington Post, la directiva, emitida a inicios de esta semana, generó incertidumbre entre los altos mandos militares. Fuentes consultadas aseguraron que “la gente está muy preocupada” y que no existe claridad sobre el motivo de la cita.

La reunión ocurre en un contexto de alta tensión para la Administración de Donald Trump, marcada por un posible cierre del Gobierno federal el próximo 1 de octubre, en caso de que no prospere un acuerdo presupuestal entre demócratas y republicanos.

La orden de Hegseth convoca a oficiales de alto rango generales de brigada, almirantes y sus principales asesores, incluidos líderes estratégicos en zonas sensibles como Oriente Medio, Asia-Pacífico y Europa, pero excluye a miembros del Estado Mayor.

Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 800 generales y almirantes distribuidos entre su territorio y más de 70 países. La cita ocurre tras cambios recientes en el Pentágono, que modificó su denominación de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, y anunció un plan de reestructuración que contempla el recorte del 20% en los altos mandos, así como despidos de oficiales sin causa justificada.

Cactus24 (25-09-2025)

