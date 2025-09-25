Israel confirma muerte de Wael Mutrie, comandante del Batallón Shati del Hamás

El Ejército de Israel ha informado de la muerte de Wael Mutrie, un comandante del Batallón Shati del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Mutrie participó en el ataque a la base militar del kibutz de Nahal Oz el 7 de octubre de 2023, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 250 rehenes.

El portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, ha informado este jueves durante una rueda de prensa que Mutrie, quien comandaba un pelotón de la Fuerza Nujba en el Batallón Shati de Hamás, ha muerto abatido en la Franja de Gaza, sin dar más detalles al respecto.

Cactus24 25-09-2025

