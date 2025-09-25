Israel bombardea la capital del Yemen tras ataque de hutíes

Israel lanzó un ataque aéreo contra Saná, la capital de Yemen, que se encuentra bajo control hutí. Se eleva humo desde la zona donde se oyeron explosiones.

Los líderes y representantes de alto nivel de los países miembros de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron en Nueva York para la 80 Asamblea General de la ONU, donde Israel, que ha estado en el centro de las reacciones, ha vuelto a atacar a Yemen.

Los medios israelíes informaron que el ataque tuvo lugar mientras el líder de los hutíes pronunciaba su discurso semanal.

Dron lanzado desde Yemen impactó en ciudad israelí y dejó 22 heridos

Al menos 22 personas resultaron heridas, incluidas dos de gravedad, después de que un dron disparado desde Yemen impactara el miércoles la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, en la costa del Mar Rojo, dijeron funcionarios israelíes.

Vídeos e imágenes de los servicios de emergencia y del ejército israelí parecen mostrar el aterrizaje del dron cerca de tiendas y restaurantes. El dron fue disparado durante las últimas horas de la festividad de Rosh Hashaná, que marca el año nuevo judío.

Los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado repetidamente drones y misiles balísticos contra Eilat y otras zonas del sur de Israel, pero estos lanzamientos son interceptados con frecuencia. No está claro cómo el dron del miércoles penetró las defensas aéreas israelíes.

