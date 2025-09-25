Hombre mató de un disparo a su jefe porque no le pagaba su sueldo

Un conflicto laboral en el municipio de Cocapata, Cochabamba (Bolivia), derivó en un crimen que conmociona a la región. La Policía investiga la muerte de Grover Soto Calle, de 46 años, quien fue atacado presuntamente por uno de sus trabajadores tras exigir el pago de sueldos pendientes.

Edson Claure, comandante de la Policía en Cochabamba, informó que el sospechoso, de 43 años, fue retenido por pobladores y posteriormente aprehendido. “Supuestamente este sujeto no había cumplido, vale decir la víctima, con el pago correspondiente de los montos de dinero señalados para los jornales de todos sus trabajadores. Habría sido objeto de reclamo por parte de ellos y esta persona, el autor del hecho, utilizando un arma de caza habría disparado contra el ahora fallecido”, explicó.

El ataque se produjo el 18 de septiembre en la zona denominada Maravillas. Soto Calle fue trasladado de inmediato a un centro médico, pero murió horas después pese a los intentos de salvarle la vida.

Tras conocerse el hecho, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desplegó un operativo para ubicar al agresor, quien fue encontrado escondido en la misma comunidad donde ocurrió el crimen.

El detenido se encuentra bajo custodia policial y en las próximas horas enfrentará su audiencia de medidas cautelares, donde la justicia definirá su situación legal.

Cactus24 (25-09-2025)

