Expresidente francés Nicolas Sarkozy condenado a cinco años de prisión

El expresidente conservador Nicolas Sarkozy deberá ingresar próximamente en prisión, después de que la justicia francesa lo condenara este jueves a cinco años en el caso sobre la presunta financiación ilegal por Libia de su campaña electoral de 2007.

Sarkozy, de 70 años, va camino de ser el primer expresidente en acabar entre rejas, ya que el tribunal de París pidió la aplicación provisional de la pena. La justicia debe comunicarle el 13 de octubre la fecha de su entrada en prisión.

La condena por asociación ilícita se suma a otras dos precedentes por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, una de las cuales provocó la pérdida de la más alta distinción francesa, la Legión de Honor. Nunca entró en la cárcel.

Jean-Michel Darrois, uno de sus abogados, dijo que el expresidente estaba «afectado» y señaló las «consecuencias para su esposa, sus hijos, su familia». «Estamos absolutamente estupefactos por esta decisión», añadió.

La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que Sarkozy era culpable de haber «permitido a sus colaboradores cercanos (…) actuar con el fin de obtener apoyos financieros».

Cactus24 25-09-2025

