Exjugador del Arsenal fallece al chocar contra un muro durante un partido en Inglaterra

Billy Vigar, delantero de 21 años y canterano del Arsenal, falleció tras sufrir un fuerte golpe durante un partido del Chichester City, equipo semiprofesional de la séptima división inglesa.

El joven jugador chocó contra un muro en el duelo ante el Wingate & Finchley, correspondiente a la Isthmian League Premier División, lo que provocó una lesión cerebral grave.

El partido fue suspendido de inmediato y Vigar fue trasladado al hospital, donde fue inducido a coma. El pasado martes se le practicó una cirugía para aumentar sus posibilidades de recuperación, pero el daño resultó irreversible y murió la mañana del jueves 25 de septiembre.

Billy Vigar nació en 2003 y comenzó su carrera en el Hove Rivervale FC, donde fue descubierto por ojeadores del Arsenal. En entrevistas, el delantero señaló que el día en que fue fichado por la Academia gunner fue “el más importante de su vida”.

Durante su paso por el club londinense se destacó por su amor al futbol, el orgullo de representar al Arsenal y su carácter cercano con compañeros y entrenadores.

En 2023 firmó con el Chichester City para continuar su carrera y, aunque el equipo pertenece a una división semiprofesional, Vigar buscaba consolidarse con minutos de juego y retomar una trayectoria ascendente.

Cactus24 25-09-2025

