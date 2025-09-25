Emma Watson sobre su prohibición de conducir en Reino Unido: «Hace poco empecé a montar en bicicleta»

Emma Watson ha roto su silencio sobre la sanción que le impide conducir en el Reino Unido durante seis meses, una penalización impuesta el pasado julio tras acumular múltiples infracciones de tráfico. La actriz de Harry Potter, de 35 años, abordó el tema en el nuevo episodio del pódcast On Purpose, conducido por Jay Shetty, lanzado este miércoles.

“Hace poco empecé a montar en bicicleta”, contó entre risas. “Sí, empecé a montar en bicicleta antes de la prohibición de conducir, pero ahora es especialmente afortunado que también monte en bicicleta por esa razón”.

Watson fue sancionada tras ser captada conduciendo a 38 mph (61 km/h) en una zona limitada a 30 mph (48 km/h) en Oxford. Dado que ya acumulaba nueve puntos en su licencia, la infracción derivó en una multa de 1.400 dólares y la prohibición de ponerse al volante durante medio año.

“¡Dios mío! Me llamaban, como si saliera en la BBC, en las noticias internacionales”, recordó sobre la repercusión mediática. “Pensé: ‘Mi vergüenza está por todas partes’”.

Lejos de sentirse sola, Watson recibió una oleada de mensajes de apoyo de personas que han pasado por lo mismo: “Creo que, curiosamente, lo más dulce fue recibir tantos mensajes de gente que decía: ‘A mí también me pasó. Te entiendo. Esto es horrible. Es horrible’”, compartió. “Lo cual fue bastante agradable, en cierto modo. ‘¿Necesitas que te lleve?’ Y yo dije: ‘Sí, la verdad’”.

Aunque no justificó la infracción, sí explicó que todo ocurrió en un momento de cambio personal y profesional: “Fue resultado de mi transición incómoda fuera de la actuación, especialmente porque nunca me permitieron conducir yo misma al set por razones de seguro”.

La actriz reveló que su experiencia al volante ha sido limitada: “Pasé de conducir básicamente solo los fines de semana o durante las vacaciones a luego, cuando me convertí en estudiante, conducir todo el tiempo”. Actualmente cursa una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Oxford. “Y sí, claramente no tenía la experiencia ni las habilidades que ahora tendré y tengo”, reconoció.