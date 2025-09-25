Diosdado Cabello: Machado planifica eventos violentos para el 19 de octubre

Diosdado Cabello denunció que María Corina Machado planifica eventos violentos en Caracas para el próximo 19 de octubre, día en que se celebrarán los actos por la canonización de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Elena Rendiles.

Durante su programa semanal Con el Mazo Dando, el secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, reveló que el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio condicionó a Machado su apoyo si lograba generar la violencia necesaria para justificar su apoyo, para lo cual, la ultraderechista planifica revivir los llamados comanditos, convocar diversas acciones de calle y generar violencia en el marco de la realización de los actos relativos a la celebración de la santificación de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles para posteriormente culpar al gobierno de las víctimas que se generen en esas acciones terroristas.

Cabello resaltó que, según sus fuentes, Machado tiene la venia de algunos personeros de la Conferencia Episcopal para realizar estos actos terroristas con explosivos y granadas.

Por su parte, los renovados comanditos, saldrán a repartir y pegar, en sitios públicos, material en contra del presidente Maduro.

Aseguró que Machado también prevé que Edmundo González se traslade el 19 de octubre a algún país cercano a Venezuela, «pero si todo se pone pesado», es decir, que esté la violencia activa en el país, trasladarlo a Roma «y hacer un show para que lo reciba el Papa».

Según los voceros de Cabello, de fracasar nuevamente su plan, Machado podría estar saliendo del país entre el 20 y el 27 de octubre.

Cactus24 (25-09-2025)

