Continúan registrando réplicas de baja intensidad en el occidente de Venezuela

A las 11:12 de la mañana de este 25 de septiembre se registró un nuevo sismo en el occidente de Venezuela, específicamente en el estado Lara, con epicentro a 28 km al oeste de Carora.
El Servicio Sismológico Venezolano informó en sus redes sociales que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.8 y una profundidad de 14.8 Km .
Mas temprano un sismo de magnitud de 4.3 y una profundidad de 5.0 Km, se registró a 32 km al este de Bachaquero estado Zulia.
En la madrugada de este jueves, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó que se registraron 10 sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas, como parte de un enjambre sísmico que afecta al occidente venezolano, y aseguró que «no se han reportado pérdidas humanas».