Consejo Universitario de LUZ designa decano interino en Núcleo Punto Fijo

El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (CU-LUZ), en sesión ordinaria celebrada este miércoles 24 de septiembre, aprobó por unanimidad la solicitud de jubilación y renuncia del Ing. Maziad El Zauahre al cargo de decano del Núcleo LUZ Punto Fijo.

Durante la sesión, la rectora de la universidad, Dra. Judith Aular de Durán, informó que también se acordó la designación del profesor José Delgado Pelayo como decano interino del núcleo, quien asumirá funciones a partir del 2 de octubre.

Vale destacar que el Ing. Maziad El Zauahre fue decano del Núcleo LUZ Punto Fijo, ubicado en el estado Falcón, desde el año 2008, liderando distintos procesos académicos e institucionales a lo largo de su gestión.

La publicación en la cuenta Instagram nucleoluzpf añade que, el Consejo Universitario de LUZ, como máximo organismo de la institución, expresó su reconocimiento al profesor El Zauahre por su trayectoria y sus valiosos aportes como autoridad decanal. Asimismo, le extendió un mensaje de felicitación y agradecimiento por los años de servicio dedicados a fortalecer la academia en esta importante sede ubicada en la Península de Paraguaná.





Cactus24 25-09-2025

