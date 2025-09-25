Científicos consideran la posibilidad de detonar el asteroide 2024 YR4 para evitar un impacto en la Luna

Los científicos están tomando precauciones contra el asteroide 2024 YR4, que podría impactar la Luna en 2032. En lugar del plan habitual de desviar el asteroide, los científicos proponen una medida audaz: destruirlo. El asteroide 2024 YR4, que inicialmente generó revuelo por su posible amenaza para la Tierra, podría impactar la Luna seis años después.

Cabe destacar que la amenaza de este asteroide, que tiene unos 60 metros de ancho, es relativamente pequeña y no causará daños que sacudan la Tierra, pero impactar la Luna aún podría tener grandes consecuencias para nuestro planeta.

Los expertos anticipaban que un impacto lunar levantaría toneladas de escombros, amenazando los satélites y también la Estación Espacial Internacional (EEI). El impacto podría generar una espectacular lluvia de meteoritos visible desde la Tierra, pero también aumentaría los riesgos para los recursos espaciales.

Un equipo dirigido por Brent Barbee, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, ha analizado diversas posibilidades para minimizar el peligro. Los hallazgos se han publicado en un artículo preimpreso que aún se encuentra en revisión por pares.

En cuanto a este asteroide en particular, muchos expertos han afirmado que un objeto grande debería impactar contra su costado para cambiar su órbita. Sin embargo, el equipo de Barbee cree que es una mala idea.

La idea de estrellar un objeto contra un asteroide es similar a lo que el mundo presenció con la Misión DART, o Prueba de Redirección de Doble Asteroide, cuando la NASA experimentó con una técnica de defensa planetaria estrellando intencionalmente una nave espacial contra el asteroide Dimorphos y alteró su órbita alrededor del asteroide más grande Didymos.

¿Desviar el YR4 2024 o destruirlo?

Sin embargo, el caso de 2024 YR4 es diferente. El planeta podría no tener tiempo suficiente para planificar una misión de desvío, y alterar su trayectoria podría enviarlo hacia la Tierra. No hay certeza sobre la masa ni la composición de 2024 YR4, lo que dificulta su desvío.

Considerando todos los factores, los científicos consideran la destrucción en lugar de la desviación debido a las limitaciones de tiempo y datos. Quieren redirigir misiones como Psyche u OSIRIS-APEX para recopilar datos cruciales sobre el asteroide durante su paso cercano entre la Tierra y la Luna en 2028, ya que les ayudará a determinar con precisión su trayectoria y sus riesgos.

Los investigadores han propuesto una «misión de disrupción cinética» para hacer estallar la roca espacial con «dispositivos explosivos nucleares». Según un informe de Futurism , el equipo propuso enviar dos dispositivos nucleares de 100 kilotones al asteroide. El dispositivo detonará con una fuerza entre cinco y ocho veces mayor que la de las bombas atómicas lanzadas sobre Nagasaki e Hiroshima en 1945.

En resumen, los científicos quieren replicar lo que vimos en el thriller de ciencia ficción de Hollywood Armageddon para abordar el asteroide 2024 YR4.

Cactus24 (25-09-2025)

