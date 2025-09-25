Cal Raleigh conecta jonrones 59 y 60 y los Marineros se llevan el título de la División

Cal Raleigh conectó sus jonrones 59 y 60 de la temporada, líderes de las Grandes Ligas, y los Marineros de Seattle ganaron su cuarto título de la División Oeste de la Liga Americana con una victoria de 9-2 sobre los Rockies de Colorado el miércoles por la noche.

Raleigh abrió el marcador en la primera entrada contra Tanner Gordon con un batazo al jardín derecho, y lo coronó en la octava con un jonrón con dos outs al jardín derecho ante Ángel Chivilli. Julio Rodríguez y Jorge Polanco también conectaron jonrones ante Gordon (6-8) en la primera.

Con cuatro juegos restantes, Raleigh tiene la oportunidad de romper el récord de la Liga Americana de 62 jonrones establecido por la estrella de los Yankees Aaron Judge en 2022.

Luis Castillo (11-8) lanzó 7 1/3 entradas de una carrera para ayudar a los Marineros —el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha llegado a la Serie Mundial— a ganar por 16.ª vez en 17 juegos. Es su primer título de división desde 2001.

Castillo no permitió ningún hit hasta que Blaine Crim conectó un jonrón solitario en el cuarto.

Eugenio Suárez conectó su jonrón número 48 para Seattle en el séptimo.

Cactus24 (25-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.